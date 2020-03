Über 7100 Oberösterreicher verloren schon Jobs

Telefonleitungen sind überlastet

„Die Arbeitssuchenden sind sehr diszipliniert und verständnisvoll“, sagt Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer, der schon am Wochenende an die Betroffenen appelliert hatte, sich entweder telefonisch unter 050 904 440 oder online unter www.ams.at arbeitslos zu melden. „Unsere Telefonleitungen sind überlastet, die, die uns nicht erreichen, bekommen ihre Ansprüche rückwirkend“, so Straßer.