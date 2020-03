Corona bringt viele Bauern an ihre Grenzen

„Milch geht nicht aus!“

Die „Kärntnermilch“ in Spittal arbeitet übrigens aktuell unter Volllast. „Freitag haben wir an einem Tag so viel produziert, wie sonst in einer ganzen Woche“, sagt Molkerei-Direktor Helmut Petschar. Sorgen müsse sich niemand machen: „Die Milch geht nicht aus! Aber wir müssen flexibel auf die Marktsituation reagieren.“