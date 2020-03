Aktuell 196 Fälle, Polizei kontrolliert verstärkt

Derzeit gibt‘s in Oberösterreich 196 Corona-Infizierte (Stand Montag, 8.30 Uhr). 11 Personen liegen im Krankenhaus, zwei auf der Intensivstation. Ab Sonntag 24 Uhr wird die Polizei In Oberösterreich auf öffentlichen Plätzen verstärkt präsent sein, um die Ausgangsbeschränkung zu kontrollieren. Für die Beamten gilt daher eine Urlaubssperre, die Bereithaltezeiten wurden aufgehoben. Gleichzeitig wird der Parteienverkehr in verschiedenen Ämtern der Landespolizeidirektion (LPD) eingeschränkt. Bürgerinnen und Bürger werden ersucht, persönliche Kontaktaufnahmen mit Polizeidienststellen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.