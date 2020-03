„Jeder kann und muss seinen Beitrag leisten“

Die letzten Würstel verkaufen

Ob er am Samstag vorerst seine letzten Würstel verkauft hat, weiß Gerd Gutmann, Standler am Hauptplatz, noch nicht: „Wenn alles rundherum zu ist, wird sich nicht viel abspielen. Ich schau mir das am Montag an. Aber das Ganze ist höhere Gewalt, die Sperren müssen sein.“