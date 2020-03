Weniger Neuinfektionen in Südkorea, China stabil

Hoffnungsschimmer aus Fernost in der Coronavirus-Pandemie: In China, dem Ausgangspunkt des Virus, bleibt die Zahl neuer Fälle mit lediglich elf binnen eines Tages niedrig, auch in Südkorea ist die Tendenz rückläufig. Dort liegt die Gesamtzahl der Infizierten seit Samstag bei mehr als 8000, zuletzt waren 107 Neuinfektionen festgestellt worden. Bisher wurden in Südkorea 72 Todesfälle mit dem Erreger in Verbindung gebracht.