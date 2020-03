Bundesligisten: Bis zu zehn Tage trainingsfrei

Heimprogramm für Austria

Bei Meister Salzburg sind am Montag und Dienstag die nächsten Übungseinheiten angesetzt, wobei wie schon am Freitag nur der engste Kreis - Spieler mit Betreuern - auf dem Feld stehen wird. Bei der Austria haben die Profis am Donnerstag letztmals trainiert und für das verlängerte Wochenende ein „Heimprogramm“ bekommen. Auch Mattersburg absolvierte bereits am Freitag „ein Heimprogramm aufgrund der besonderen Umstände“, wie Trainer Franz Ponweiser erklärte. Am Sonntag werde man entscheiden, wie es mit dem Training in der kommenden Woche weitergehe.