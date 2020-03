Hinteregger: Lieber Bier trinken als Social Media

Er ist der etwas andere Profi: Martin Hinteregger: Der ÖFB-Teamspieler in Diensten von Eintracht Frankfurt macht keinen Hehl daraus, dass er mit der Scheinwelt Profifußball teilweise so seine Probleme hat. Auf Social Media beispielsweise hat er wenig Bock. „Dann setz ich mich lieber nach einem verlorenen Spiel mit zwei Freunden hin und trink ein Bier, als 100.000 Kommentare durchlesen“, so Hinteregger in einem Interview mit DAZN.