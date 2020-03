Mobile Pflegekraft: „Gott sei Dank gibt es sie“

Immer noch keine Einigung in der Sozialwirtschaft: Die Gewerkschaft will eine 35-Stunden-Woche, die Streiks sollen bald ausgeweitet werden. Doch was sagen Pflegekräfte selbst dazu, abseits von Gewerkschaften und Arbeitgebern? Die ,,Krone" hat Margarethe Jöbstl von den mobilen Diensten des Hilfswerks bei einem Hausbesuch begleitet.