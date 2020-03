Vereine sitzen auf Trockenem

Dramatische Folgen hat die überraschende Schließung des Hallenbades in Neusiedl am See. Nicht nur die vielen Schulen der Umgebung verlieren eine Trainingsstätte für den Schwimmunterricht, auch die Sportvereine sitzen jetzt „auf dem Trockenen“. Jetzt wird die Forderung nach einer Übergangslösung laut.