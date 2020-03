Mit 300 PS zum Einsatzort

„Retten, löschen, schützen, bergen!“ Das ist das Motto der rund 17.400 Feuerwehrmitglieder im Burgenland. Bedingt durch ihre Lage am Rand des Neusiedler Sees rücken die Florianis in Oggau nicht nur zu Lande, sondern auch auf dem Wasser aus. Und das seit kurzen mit einem neuen High-tech-Boot, das sprichwörtlich „alle Stückeln“ spielt. „Es handelt sich dabei um eine Spezialanfertigung, die den Besonderheiten des Sees geschuldet ist“, so Kommandant Wolfgang Traurig. Durch den geringen Tiefgang von gerade einmal 35 Zentimetern kann es auch bei niedrigstem Wasserstand betrieben werden. Denn der See ist selbst in der Mitte an manchen Stellen nur rund einen Meter tief, im Uferbereich freilich noch deutlich flacher.