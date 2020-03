Pkw kracht in Kleinbus: Lenker (52) verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der A12 bei Stams in Tirol. Ein 29-jähriger Pkw-Lenker aus der Türkei krachte ungebremst auf den vor ihm fahrenden VW-Bus auf, der von einem 52-jährigen Einheimischen gelenkt wurde. Die Heckklappe wurde aufgerissen, sämtliche Gegenstände wurden über die gesamte Fahrbahn verstreut. Der Österreicher zog sich Verletzungen zu.