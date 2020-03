Ai Weiwei empört mit Nudel-Witz zum Coronavirus

Prompt kam Al Weiweis Reaktion. „Ein Scherz wird lächerlich, wenn man ihn ernst nimmt“, so Al Weiwei, der selber die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie in Italien zu spüren bekommt. So wurde sein am 25. März geplantes Debüt als Opernregisseur im Teatro dell‘Opera in Rom mit Puccinis „Turandot“ wegen der Epidemie in Italien verschoben. Über 100 Personen arbeiteten an der Premiere.