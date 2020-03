Kilde wieder pfeilschnell - ÖSV-Athlet überrascht

Aleksander Aamodt Kilde ist auch im zweiten Training für die Herren-Weltcup-Abfahrt am Samstag (11 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Kvitfjell das Maß aller Dinge gewesen. Der Norweger, der noch um die große Weltcup-Kristallkugel kämpft, war am Freitag zwölf Hundertstel schneller als Landsmann Kjetil Jansurd und 0,93 Sekunden vor Nicolas Raffort (FRA). Bester ÖSV-Athlet war Daniel Hemetsberger als Vierter.