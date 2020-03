Kilde Schnellster im ersten Kvitfjell-Training

Kriechmayr und Mayer haben ebenso wie Otmar Striedinger, Max Franz und Daniel Danklmaier aufgrund von Startnummern unter den Top 30 ihren Abfahrtsplatz am Samstag (11.00 Uhr) fix. Walder, Daniel Hemetsberger, Niklas Köck, Stefan Babinsky und Johannes Kröll müssen am Freitag im zweiten Training eine ÖSV-interne Qualifikation um die restlichen drei Plätze bestreiten. Raphael Haaser ist dagegen nur am Sonntag (10.30) im Super-G am Start.