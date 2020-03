400 Militärmusiker im Juni im Wörthersee-Stadion

International sind Militärmusikfestivals dieser Art auch als „Military Tattoo“ bekannt. In Klagenfurt werden die insgesamt 400 Militärmusiker aber nicht nur am 19. Juni im Wörthersee- Stadion ihre Darbietungen und ihr breit gefächertes Repertoire gemeinsam und in Einzelauftritten zum Besten geben. Gigacher: „Als Einstimmung auf das Hauptevent ist geplant, durch die Militärmusiken auch öffentliche Platzkonzerte abzuhalten. Aus derzeitiger Sicht werden diese am 16. Juni jeweils zeitgleich ab zirka 16.30 Uhr beginnen.“