Israel sperrt jetzt Reisende aus Österreich aus

Bisher knapp 3000 Tote weltweit

Der Erreger SARS-CoV-2 war im Dezember erstmals in der chinesischen Provinz Hubei entdeckt worden, die bis heute mit 67.000 Fällen und 2871 Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 am schwersten betroffen ist. Seither hatte es sich in alle chinesischen Provinzen ausgebreitet und ist weltweit inzwischen in mehr als 70 Ländern aufgetreten.