Weltweit viele Events wegen Corona abgesagt

Benefizkonzert für Hanau wird verschoben

In Deutschland entschieden die Verantwortlichen am Dienstagabend, das für Samstag geplante Benefizkonzert für die Hinterbliebenen des rassistisch motivierten Terroranschlags in Hanau zu verschieben. Grund ist der erste bestätigte Corona-Fall in Hanau. Die Veranstaltung wird nun auf den 17. Mai verlegt.