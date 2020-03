Salzburg: Der stolze Serienmeister im freien Fall

„Uns fehlt das Selbstvertrauen.“ Oder: „Derzeit herrscht bei uns einfach Verunsicherung.“ Und: „Ich kann so kurz nach dem Spiel nicht genau sagen, was los war. Ich bin ja kein Fachmann!“ Die Aussagen von Nationaltorhüter Cican Stankovic nach dem 2:3-Debakel in Altach am Montagabend beschreiben schon sehr gut, was derzeit beim Meister los ist - pure Ratlosigkeit!