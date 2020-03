Kurz sieht „Angriff der Türkei auf die EU“

Am Montag hatte Erdogan den Druck auf die EU weiter erhöht und gedroht, die Grenzen blieben weiter offen. In einem Telefonat mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte der türkische Machthaber eine „gerechte Aufteilung der Last und der Verantwortung gegenüber Migranten“ zwischen der EU und der Türkei. Zugleich scheiterte am Montagabend eine Vermittlungsaktion des bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Borissow, der Erdogan in Ankara zu einem Sondertreffen überreden wollte. „Wir wollen das Geld der Europäischen Union nicht mehr“, so Erdogans Reaktion.