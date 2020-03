Bei Waldarbeiten von Baum erschlagen

Die Polizei vermutet, dass sich am Montagnachmittag ein Baum unkontrolliert aus einer Verkeilung löste und dann auf den 47-jährigen Weststeirer fiel. Der Mann, der alleine im Wald arbeitete, wurde so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb. Das Kriseninterventionsteam des Landes kümmert sich um die Angehörigen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.