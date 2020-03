Liebesschule für Intimität startet in Wien

Weiter ist nachzulesen: „Die Liebesschule ist in ihrer Konzeption einmalig in Österreich. Das Jahrestraining versteht sich als gemeinsame Forschungsreise durch die vielen verschiedenen Erfahrungsräume der Liebe. Darüberhinaus fließt darin fundiertes Erfahrungswissen des Teams aus dessen eigenen Biografien und von hunderten Therapie- und Coaching-Sessions mit ein, sowie wissenschaftlich anerkannte und erprobte Inhalte aus der Bindungsforschung, der Entwicklungspsychologie, der Körperpsychotherapie, der Traumaforschung, den modernen Neurowissenschaften und der Paarbeziehungsforschung. Vernetzt mit und gespeist von Gemeinschafts-Projekten wie dem ZEGG im Berlin oder Tamera in Portugal welche bereits seit einigen Jahrzehnten bestehen, öffnen wir in diesem Lehrgang eine riesige Schatztruhe an Wissen und Erfahrung, deren kostbaren Inhalt wir mit viel Respekt, Liebe und Dankbarkeit weitergeben möchten.“