„Wenn ich kalte Füße habe, dann singe ich“

Jeder Mensch durchlebt mehrere Geburten in seinem Dasein. Wie der behütete Raum, in dem das Kind gelebt hat, irgendwann zu eng wird und es ausbrechen will, so ist es auch mit uns Erwachsenen. Bloß tun wir uns viel schwerer, aus unserem Ego, aus den toten Mauern herauszutreten. Draußen ist die Veränderung, die Ekstase, nach der wir uns sehnen, aber diese Veränderung macht gleichzeitig Angst. Sich verändern heißt, alte Gewohnheiten aufgeben, Bezugsfelder. Das schmerzt. Die Gegenwart drückt und die Zukunft ist noch unbekannt. Nun geht es aber darum, diesen Schmerz zu bestehen, damit das Leben in seiner Fülle wieder spürbar wird. So verstehe ich diesen Satz.