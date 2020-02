Diese Pop-Band ist buchstäblich museumsreif

3D-Gitarre in echt

So hat das Berliner Designkollektiv Sucuk & Bratwurst die 3D-Gitarre vom Cover der Bilderbuch-Single „Dates“ aus dem virtuellen in den echten Raum übertragen. Künstler Mafia Tabak, der das aktuelle Album „Vernissage My Heart“ gestaltete, malte wiederum drei große Werke kurz vor der Eröffnung direkt in der Ausstellung. Und vom Mastermind der Bilderbuchbühnen, Clemens Loeffelholz, sind seine One.Earth Bühne und seine Sneakerwall zu sehen. Die Ausstellung soll spannende Eindrücke weit über den popkulturellen Kontext hinaus vermitteln und ist keineswegs „nur“ als Huldigung der Band rund um Leadsänger Maurice Ernst zu verstehen. www.mqw.at, tgl. 12 bis 19 Uhr