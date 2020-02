Teenager mit Messer bedroht und Handy geraubt

Die Wiener Polizei fahndet aktuell nach zwei Teenagern. Das brutale Duo schlug kurz vor Weihnachten an einer Bushaltestelle an der Kennedybrücke in Hietzing zu. Das Opfer: ein 17-Jähriger. Weil sich dieser aber weigerte, sein Smartphone herauszurücken, zückten die Räuber ein Messer und flüchteten.