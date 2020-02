Dieser kleine Frechdachs hat jetzt einen Namen

Fans in aller Welt

„,Finja‘ ist schon richtig abenteuerlustig und hält ihre Mutter auf Trab. Es macht großen Spaß, sie zu beobachten.“ Das Eisbären-Mädchen hat sichtlich bereits Fans in aller Welt. Die Namensvorschläge kamen nicht nur aus ganz Österreich, sondern beispielsweise auch aus Deutschland, Japan, Estland und den USA. „Gefühlt das ganze Internet“ wurde nach passenden nordischen Namen durchforstet, berichtet der Zoo. Oft reichten Eltern die Vorschläge für ihre Kinder ein, auch Altersheime, Vereine und zahlreiche Schulklassen beteiligten sich fleißig an der Namenssuche.