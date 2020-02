Eisbärenbaby in Schönbrunn: Es ist ein Mädchen!

Namensvorschläge per Mail

Vorschläge, wie das süße Eisbärenmädchen künftig heißen soll, können bis zum 25. Februar per Email unter name@zoovienna.at an den Zoo Schönbrunn geschickt werden. Die Qual der Wahl hat dann das Team der Tierpfleger. Offiziell bekannt gegeben wird der Name der kleinen Eisbärendame am 27. Februar, dem Welteisenbärentag.