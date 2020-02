Corona: Was passiert, wenn ich in Quarantäne bin?

Wer übernimmt die Kosten, wenn ich in einem Ort unter Quarantäne-Bestimmung bin? Verliere ich meinen Job? Kann ich von dort einfach wegrennen? Wir haben Antworten. Kein Zufall war es, dass das Epidemiegesetz aus dem Jahre 1950 just diesen Mittwoch „adaptiert“ wurde. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat per Verordnungsermächtigung 2019-nCoV - das Coronavirus - in die Anzeigepflicht-Bestimmungen aufgenommen. Damit sind etwa die Verhängung von Quarantäne, aber auch die Bestellung von mehr Ärzten geregelt.