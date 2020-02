2020: Das große Jubeljahr im Austro-Pop

Damals wurde wirklich alles eingeläutet, was dann in meinem beruflichen Leben passiert ist“, erinnert sich Marianne Mendt ein halbes Jahrhundert zurück. Damals sang sie zum ersten Mal Gerhard Bronners “Wie a Glock´n“. Wo genau, das weiß sie gar nicht mehr. “Wahrscheinlich haben wir es in der Fledermaus, Bronners legendärer Bar, ausprobiert.“ Aber was alle wissen ist, dass sie damit die Ära des Austro-Pop einläuteten. 50 Jahre “Glock´n" - das feiern Marianne Mendt & Freunde am 26. September in der Wiener Stadthalle.