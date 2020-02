„Komischer Mann“ spricht Kinder auf Schulweg an

Schock für fünf Volksschüler in Wien-Währing: Als sie vergangene Woche zum Erstkommunionsunterricht gingen, hielt plötzlich ein Lieferwagen an und ein Unbekannter forderte sie auf, einzusteigen. Die Kinder ließen sich nicht vom Weg abbringen. In der Pfarre angekommen, erzählten sie von dem „komischen Mann“.