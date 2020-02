Coronavirus: Wie gehen Sie mit den Ereignissen um?

Mit Italien als derzeit größtem Infektionsherd Europas mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steigt nun auch die Besorgnis in angrenzenden Ländern. Jetzt bewirken aktuelle Meldungen über Infektionen in Tirol und einen Verdacht in Kärnten eine direktere Betroffenheit bei uns Österreichern. Viele unserer Leser informieren sich über die ansteckende Lungenkrankheit, aber auch über die Problematik einer möglichen Quarantäne oder Sperrzone, wie sie in anderen Ländern bereits durchgesetzt wurde. Wie handhaben Sie die aktuellen Entwicklungen? Stehen Hamsterkäufe für Sie zur Debatte? Denken Sie, dass Sie sich persönlich mit Auswirkungen des Virusses auseinandersetzen werden müssen? Wie weit verändert sich aktuell ihr Alltag? Teilen Sie ihre Meinung mit der Community, wir sind auf Ihre Kommentare gespannt.