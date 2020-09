„Hier werden binnen Monaten Lebenswerke zerstört“

Ein Lichtblick für den Winter seien für Dobcak die Schanigärten, die heuer geöffnet bleiben sollen. Die Wiener Stadtregierung werde darüber in der Gemeinderatssitzung am 24. September abstimmen. Diskussionen über die Klimafreundlichkeit von Heizschwammerl findet Dobcak aber lächerlich: „Wenn wir wirtschaftlich alle tot sind, dann interessiert uns das überhaupt nicht mehr. Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt so gut es geht wahr.“