Hotellerie: Wegfall deutscher Gäste „Todesstoß“

Vergeblicher Appell in Richtung Deutschland

Am Nachmittag appellierte er an die deutschen Behörden, diesen Schritt noch einmal zu überdenken - vergeblich. Seit kurz nach 19 Uhr ist bekannt, dass Personen, die aus Wien nach Deutschland einreisen, entweder einen negativen Corona-Test vorlegen, oder sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben müssen.