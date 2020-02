Basketball: Doping-Sünder Payton „steht“ bis 2021!

Deshalb wurde seine Sperre von der Österreichischen Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) um ein Jahr bis 18. Mai 2021 verlängert, gab die ÖADR am Montag bekannt. Payton hatte am 18. Mai 2017 in Wels, wo er damals für den WBC gespielt hatte, im Zuge einer Partie der heimischen Basketball-Bundesliga „einem Mannschaftskollegen seinen Urin zum Zweck der Abgabe einer falschen Urinprobe bei der Dopingkontrolle zur Verfügung gestellt“, so die Urteilsbegründung für die dreijährige Sperre.