Schneeschuhwanderer trauten sich nicht weiter

Die Münchner befanden sich in der vergangenen Woche auf einer mehrtägigen Tour im Karwendel, stiegen von der Falkenhütte ins Risstal ab und wollten zur Tölzer Hütte in Bayern hinauf. Nach dem Baumgartensattel steckten sie jedoch fest. „Sie hätten in rund 1600 Meter Höhe einen steilen Hang queren müssen, trauten sich aber ohne Lawinenausrüstung nicht weiter“, erzählt Sandro Huber, Ortsstellenleiter der BR Achenkirch. Die Männer waren erschöpft, die Dunkelheit brach herein – daher setzten sie einen Notruf ab.