Hat Box-Champ Fury hier Wilders Blut geleckt?

Seit Samstag ist Tyson Fury neuer WBC-Schwergewichts-Weltmeister. Der 31-jährige Engländer hat in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas den langjährigen, 34-jährigen US-amerikanischen Titelträger Deontay Wilder durch technisches K. o. in der 7. Runde entthront. Seither machen allerdings im Internet etwas widerliche Bilder die Runde! Fury soll nämlich während des Kampfs Wilders Blut gleckt haben.