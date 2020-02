Mit Crystal Meth um 800.000 Euro gedealt

Erst vor kurzem kam es zu den erfolgreichen Festnahmen in der Stadt Salzburg und im Tennengau. Bei Hausdurchsuchungen konnten die Ermittler auch größere Mengen an Suchtgift, Bargeld und auch Schreckschusspistolen sicherstellen. Die Untersuchungshaft wurde für sieben Verdächtige beantragt und bereits verhängt, bestätigt Christoph Rother von der Salzburger Staatsanwaltschaft. Bei den Beschuldigten handelt es sich um junge Österreicher und Deutsche zwischen Mitte 20 und Anfang 30. Die Ermittlungen dauern noch an.