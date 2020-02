Mordopfer (34) hatte panische Angst vor Ex-Freund

Wieder erschüttert ein Mord an einer Frau Österreich, es ist heuer bereits der fünfte! Eine 34-jährige Oststeirerin ist am Sonntag in ihrem Haus erschossen worden, als Tatverdächtiger gilt ihr früherer Lebensgefährte, vor dem sie in panischer Angst gelebt haben soll. Sogar die Schlösser in ihrem Haus wurden ausgetauscht. Die Nachbarn sind entsetzt: „Es waren nette, unauffällige Menschen.“