Mordalarm! Frau in der Oststeiermark erschossen

Der nächste Mord an einer Frau in diesem Jahr: Wie die Polizei mitteilte, wurde im oststeirischen Großwilfersdorf eine 34-Jährige erschossen. Ein Tatverdächtiger - ihr Ex-Lebensgefährte (34) aus Oberösterreich - soll mehrere Schüsse abgegeben haben, er wurde am Tatort festgenommen.