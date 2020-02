Nicht Fasnacht, sondern „Maschgarade“ in Sautens

„Habt`s es a schiane Fasnacht“, ein Einschleimversuch, der in Sautens nach hinten los geht. „Miar hab`n kua Fasnacht, sondern a Maschgarade“, korrigert Komiteemitglied Martin Knoflach sofort und die sei in erster Linie für die Dorfleute. Sautens sei eben anders. Zuschauer waren am Sonntag dann doch erlaubt, eine beachtliche Anzahl übrigens.