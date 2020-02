Österreichs Snowboard-Elite verpasst Podest knapp

Österreichs Snowboard-Elite hat am Samstag im Weltcup beim Parallel-Riesentorlauf in Pyeongchang die Podestplätze verpasst. Alexander Payer schaffte es zwar bei den Herren in das Semifinale, wurde dann aber nach Niederlagen gegen die Russen Dmirij Loginow und Andrej Sobolew Vierter. Von den ÖSV-Damen war Daniela Ulbing als Fünfte die ÖSV-Beste, im Viertelfinale blieb sie an Juli Zogg hängen.