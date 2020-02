Raffl-Assist! Philadelphia feiert Overtime-Sieg

Der Kärntner Michael Raffl hat am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) für die Philadelphia Flyers einen Assist zum 4:3-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets beigesteuert. Der Stürmer bereitete im zweiten Drittel das 2:3 von Nicolas Aube-Kubel (35.) vor, es war dies sein elfter Assistpunkt in dieser Saison. Der Siegtreffer gelang Kevin Hayes (64.).