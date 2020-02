Dieses Gerät ist Fernseher und Kunstwerk in einem

Dieser Fernseher ist eine sinnvolle Investition für alle, die großen Wert auf Wohnqualität legen. Die meisten Fernseher sind groß, klobig und nehmen viel Platz im Eigenheim ein. Nicht so „The Frame“: Dieses Gerät erinnert an einen Bilderrahmen, der völlig unauffällig an der Wand montiert werden kann. Ist er erstmal eingeschaltet, genießen Sie Filme und Serien in hochauflösender QLED-Bildqualität.