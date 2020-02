Schneeschuhwanderer in Osttirol in Tod gestürzt

Am Donnerstag ist ein Schneeschuhwanderer in Osttirol tödlich verunglückt. Laut Polizei dürfte der 55-jährige Österreicher, der allein im Gemeindegebiet von Obertilliach (Bezirk Lienz) in Richtung Spitzköfele unterwegs war, mehrere hundert Meter über steiles, teils felsdurchsetztes und eisiges Gelände abgestürzt sein. Seine Leiche wurde am Abend von der Bergrettung gefunden.