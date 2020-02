Taskforce am Werk: Erster Schritt zur Öko-Reform

Die von der Bundesregierung angekündigte Taskforce zur Vorbereitung der im Regierungsprogramm angekündigten ökosozialen Steuerreform wird kommende Woche ihre Arbeit aufnehmen. Das gaben Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag im Anschluss an den Ministerrat bekannt. Das Ziel laute: „Menschen entlasten und Umwelt schützen“, so Gewessler.