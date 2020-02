Bulls trotz unnötiger Strafen weiter auf Siegkurs

Die Eisbullen düsen weiter in der Pick-Runde auf der Siegerstraße! Beim „Rückspiel“ in Klagenfurt hieß es aber nachsitzen, brachte erst das Penaltyschießen die Entscheidung. Kapitän Raffl und Hari trafen, Goalie Herzog parierte gegen Koch - 4:3! Bozen machte in Wien kurzen Prozess (4:1), liegt nun noch fünf Punkte zurück.