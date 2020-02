Disney bringt märchenhafte Brautkleider auf Markt

Heiraten wie Cinderella, Rapunzel und Co.

Die Disney-Hochzeitskollektion besteht aus zwei Linien, für die insgesamt 16 Brautkleider entworfen wurden. Ihnen allen ist gemein, dass sie an die unverkennbaren Looks der Disney-Prinzessinnen wie Cinderella, Pocahontas, Tiana, Jasmin, Schneewittchen oder Rapunzel angelehnt sind. Vorgestellt wird die Kollektion erst bei der New York Bridal Fashion Week im April 2020, einen kleinen Vorgeschmack darauf, was echte Disney-Fans dabei erwartet, gewährte der Brautmodenhersteller jetzt auf Instagram.