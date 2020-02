Scheuch-Brüder errichten einen Luxus-Campingplatz

„Die Idee für einen Campingplatz in Mühldorf ist schon 20 Jahre alt. Heuer wird das Projekt endlich umgesetzt“, freut sich Uwe Scheuch im Interview mit der „Krone“. Die ersten Chalets für das Millionen-Euro-Projekt in Mühldorf wurden schon bestellt. „Wenn alles gut läuft, können wir bereits im Frühjahr mit dem Bau beginnen!“, so Scheuch, der gemeinsam mit seinem Bruder Kurt Scheuch an der Unternehmung beteiligt ist. Das Vorhaben wird in mehrere Baustufen aufgeteilt.