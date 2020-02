„Wenn wir hinter Schweizern landen, höre ich auf“

Aber selbstverständlich wolle man den Nationencup am Ende der Saison erneut gewinnen, doch die Österreicher dürften sich deswegen nicht noch zusätzlich unter Druck setzen, so der Präsident. Und Schröcksnadel stellt klar: „Für uns verändert sich nichts. Ob wir das gewinnen oder nicht, es verändert sich nichts“, so der 78-Jährige, dass es kein Malheur wäre, würde man nach drei Jahrzehnten Dominanz einmal leer ausgehen. Also doch wohl eher kein vorzeitiger Rücktritt!