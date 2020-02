Heimische Ordinationen brauchen Nachfolger

Das zweite dürfte in Völkermarkt folgen - in der neuen Außenstelle der Krankenkasse. Lintner: „Es würde sich gut anbieten, da es hier kein Spital in der Nähe gibt.“ Weitere Zentren sind in Wolfsberg und Villach in Vorbereitung. Aus Friesach wird aber vorerst nichts. „Es konnte keine Einigung mit örtlichen Ärzten gefunden werden. Das ist zu akzeptieren.“