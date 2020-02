Hochhaus-Wohnungen in Linz zu teuer

Kein Klientel in Linz

„Ein Markt für Anleger mag da sein, aber bei weitem nicht so groß, wie es manche Bauunternehmen offenbar glauben.“ Dem stimmt auch Bürgermeister Luger zu. „Nach der Finanzkrise wollten die Leute in Immobilien investieren, aber mittlerweile gibt es dieses Klientel in Linz kaum mehr“, so Luger. Paradebeispiel dafür ist das Projekt Lenau Terrassen. Als Hochhaus mit leistbaren Mietwohnungen angepriesen, entpuppte sich der Bau als Kostenfalle (die „Krone“ berichtete). So sind auch nach Monaten nur 20 der 167 Wohnungen vermietet.